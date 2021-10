Nella casa del Grande Fratello VIP gli animi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si fanno sempre più pesanti. Il ragazzo appare infatti insofferente alle troppe attenzioni della principessa che ha cercato di mollare un po’ la presa, con scarsi risultati.

Ora, in soccorso del giovane nuotatore è arrivato Aldo Montano che, tornato da poco nella casa, non ha perso occasione per dare buoni consigli. Con molta maturità, lo sportivo ha suggerito: “Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te“.

Manuel Bortuzzo ha così provato a spiegare al suo compagno di letto cosa ne pensa e perché sta diventando pesante la situazione.

Lei dice che mi capisce e che sa chi sono, ma non è vero. Lei è impossibile che sappia chi sono, non mi conosce. Non può dire di sapere cosa penso. Lei dovrebbe dirmi ‘con te sto bene qui dentro, poi vedremo cosa succederà’. Ma senza pressioni e cose. Io non sono uno che ti viene dietro e vorrei lo stesso. E calcola che io anche fuori dal GF sono così, non è che fuori amo certe attenzioni.

Il ragazzo ha spiegato che tra i due ci sono troppe differenze caratteriali:

“Lei ha i suoi momenti da bambina, io non li calcolo più, sono momenti di isteria in cui schizza e non la calcolo quando fa così. Dopo una settimana cosa vuoi che siamo? Niente. Mi lasciasse il tempo di capire. Mi mette le pressioni!”

E poi, la conclusione del nuotatore è sicuramente molto triste per la ragazza: