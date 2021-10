Come ogni anno Il GF Vip, noto ed apprezzatissimo reality show magistralmente condotto dal bravissimo Alfonso Signorini e in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha regalato delle storie d’amore belle ma anche molto burrascose. Anche in questa stagione il copione si ripete.

Fonte Studio GF Vip

Quest’anno ha tenuto banco il rapporto nato tra il bel Manuel Bortuzzo e la nobile Lulù Selassié. I due ragazzi infatti fin dall’inizio sono stati molto vicini. Protagonisti di svariati baci in più di un’occasione, hanno spesso dormito insieme. Con il rientro in casa di Aldo Montano, uscito temporaneamente a causa di impegni istituzionali, qualcosa si è rotto tra di loro. Questa relazione infatti sembrerebbe essere giunta decisamente al capolinea.

Il bel nuotatore sarebbe molto stanco ed indispettito della gelosia esagerata della principessa. Da qui la volontà di chiudere un rapporto ormai segnato. Oltretutto il ragazzo sembrerebbe già invaghito di un’altra apprezzatissima concorrente della casa del GF Vip. Stiamo parlando della bella e discussa Soleil Sorge. Ma vediamo come si sono svolti i fatti. La ragazza si è avvicinata a Manuel per sussurrargli qualcosa nell’orecchio mentre quest’ultimo era intento a controllare i capelli di Giucas Casella.

Fonte Studio GF Vip

Credendo che si trattasse di Lulù, il gieffino si è voltato per baciarla fermandosi appena in tempo. In seguito il nuotatore ha confessato che avrebbe veramente voluto baciare Soleil. “La volevo proprio baciare, mi stava venendo istintivo. Mamma mia stavo per baciarla, avevo la scusa” ha rivelato con aria visibilmente rammaricata e affranta.

Fonte Studio GF Vip

Se fosse accaduto sicuramente molte dinamiche sarebbero cambiate negli equilibri tra i concorrenti del reality. Le principesse Selassié senza alcun dubbio sarebbero andate in scontro con Soleil. Questa possibile nuova relazione potrebbe portare numerose polemiche e scontri nella casa più famosa e spiata d’Italia. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.