Aldo Montano: ecco perché finì la storia con Manuel Arcuri

Aldo Montano è stato uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua gentilezza e la sua saggezza anche nella casa ha legato molto con gli altri vipponi. In particolare con Manuel Bortuzzo con cui ha trascorso molte ore a chiacchierare scatenando anche la gelosia di Lulù che voleva Manuel tutto per lei.

All’inizio si era creata una bella amicizia anche con Alex Belli poi purtroppo naufragata. Della vita privata di Aldo si sa tanto. In passato ha avuto la fama del latin lover e si annoverano numerosi storie d’amore con personaggi famosi. Una delle più importanti è stata con Manuela Arcuri. Con l’attrice e showgirl è stata una storia molto intensa e passionale, poi purtroppo bruscamente arrestata. A distanza di anni è stata proprio Manuela a confessare il motivo per cui quella storia finì.

Fonte: web

Lo ha fatto dalle colonne del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Abbiamo capito che certe divergenze di vedute fra noi non possono più essere superate. Da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori“ – le sue parole. In quel periodo Manuela era all’apice del successo con tantissimi impegni sul set e anche Aldo si allenava ogni giorno duramente per prepararsi al meglio alle gare. I due forse si sono fatti sopraffare dagli impegni dedicando poi poco tempo agli affetti.

In più le liti erano all’ordine del giorno. Alla fine un bel giorno proprio l’attrice decise di lasciare la casa di Roma dove vivevano insieme. Oggi ognuno è per la sua strada e anche da un punto di vista sentimentale ormai sono fedeli. Aldo è sposato con Olga, bellissima nuotatrice professionista.

Manuela invece è sposata con un affascinante imprenditore di nome Giovanni Di Gianfrancesco che non vuole avere niente a che fare con il vasto mondo dello spettacolo. Hanno messo al mondo anche un bellissimo bambino, Mattia, che ormai ha 7 anni.