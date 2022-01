Aldo Montano non presente in studio al GF: ecco il motivo

Aldo Montano non era in studio ieri al Grande Fratello Vip. La poltrona che doveva occupare è rimasta vuota e in molti se ne sono accorti della sua assenza. A dire il vero non è la prima puntata che salta Aldo da quando è uscito dalla casa. Nelle scorse settimane era stato in Russia con la moglie Olga per festeggiare il Natale. Ma questa volta non c’entra nulla con la sua assenza. La sua assenza è dovuta ad altri problemi facilmente intuibili in questo periodo storico.

Aldo Montano non era in studio perché in quarantena a causa della positività della moglie al covid-19. A darne notizia è stato lui stesso sui social.

“Purtroppo non sarò in puntata stasera con tutti voi. Mia moglie ha il Covid, quindi io sono separato da lei e devo rispettare dieci giorni di quarantena. Sperando che non arrivi anche a me” – ha detto.

Fonte: web

Quindi Aldo Montano non è positivo al virus ma avendo avuto ovviamente contatti stretti con la moglie risultata positiva, deve fare i consueti 10 giorni di quarantena nella speranza che diventi anche lui positivo. Aldo ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan promettendo di aggiornarli sull’evoluzione della situazione e di tornare in studio il prima possibile.

L’ex concorrente ha anche mostrato il suo nuovo taglio di capelli su Instagram e spera di poterlo sfoggiare al più presto anche in diretta. Aldo Montano è stato uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione. Infatti ufficialmente non è mai stato eliminato avendo deciso lui di lasciare la casa dopo 3 mesi rinunciando così alla permanenza.

“La decisione è irrevocabile, sono sempre dritto nelle mie scelte. Ero programmato per fare 3 mesi di programma, noi sportivi ragioniamo ad obiettivi e l’obiettivo era quello. Tanto gioca il fatto che a casa ho due bambini e una moglie che mi aspettano” – disse prima di lasciare il programma.