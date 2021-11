Ogni anno il GF Vip, la nota trasmissione condotta con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha fatto conoscere nuovi personaggi e spesso anche i loro affetti. In questa stagione sono stati protagonisti a loro modo anche il fidanzato della Cipriani, la compagna di Amedeo Goria.

Fonte Studio GF Vip

Un ruolo di primo piano l’hanno però avuto Delia Duran, moglie di Alex Belli e Olga Plachina consorte di Aldo Montano. Quest’ultima è stata ospite del programma “Casa Chi”. In questa trasmissione la bella donna ha rivelato molte cose relative alla partecipazione del marito al GF Vip. Ha cominciato come una volta arrivata la proposta di partecipazione sia stata lei ad insistere affinché Aldo partecipasse.

In effetti il campione non era convinto di partecipare, aveva idea di fare delle brutte figure. La signora Montano si dice molto contenta perché il marito sta mostrando al pubblico com’è realmente nella vita di tutti i giorni. In seguito Olga ha rivelato che inizialmente ha controllato molto il marito a causa del rapporto con Manila. Tutto questo perché i due passavano molto tempo insieme e c’era una certa affinità.

Poi però ha raccontato di essersi resa conto che si tratta soltanto di una bella amicizia tra i due. A seguito di una domanda della conduttrice Olga ha parlato anche del rapporto e del litigio di Aldo con Alex Belli. Secondo lei ormai la fiducia che nutre suo marito per l’attore è pari a zero. Poi l’abbraccio c’è stato come di circostanza, ma l’amicizia non sarà mai più la stessa.

Soltanto che Aldo non ama fare sceneggiate e quindi ha fatto rientrare la polemica. Infine incalzata dalla giornalista Olga Plachina ha affermato che se potesse nominerebbe prima Soleil Sorge e appena dopo Alex Belli, in modo da poterli vedere uscire dal gioco.