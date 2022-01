Alex Belli dopo la sfuriata in studio al Grande Fratello Vip nella scorsa puntata con tanto di cacciata via da parte di Alfonso Signorini pare abbia lasciato l’Italia per raggiungere un amico in Egitto. Di sicuro per un po’ non lo vedremo in studio nelle prossime puntate, o per un motivo o per un altro.

Il suo atteggiamento rischia di stancare e anche i colleghi iniziano a mal sopportarlo. Uno dei primi è Aldo Montano che aveva avviato una bella amicizia nella casa con l’attore, salvo poi allontanarsi sempre di più da lui. Interrogato da Casa Chi, il campione di scherma ha parlato della vicenda Alex Belli.

“La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi” – ha esordito.

Fonte: web

“È una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più interessante né costruttivo. In studio ha fatto una superca**ola. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma” – la sua previsione.

Aldo ha poi fatto una rivelazione su cosa gli diceva Alex durante le pause pubblicitarie. “Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello”.

Ad ogni modo nelle prossime puntate Alex Belli non lo vedremo in studio. Sia perché dopo il litigio con Alfonso lui ha ammesso di non voler più far parte di questo gioco, sia perché qualora fosse volato effettivamente in Egitto, dal suo ritorno dovrà comunque scontare 10 giorni di quarantena preventiva e sottoporsi a tampone prima di tornare in studio.