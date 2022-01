Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alex Belli è stato messo alle strette da Alfonso Signorini. L’attore viene preso di mira un po’ da tutti, dentro e fuori dalla casa. Ora ci vuole chiarezza e, i teatrini, hanno stancato un po’ tutti. Alex viene messo a confronto con alcuni concorrenti del GF che hanno le idee chiare: “Ha portato avanti un programma per tre mesi, ora basta con il teatrino, questa storia sta annoiando”, spiega Barù. Jessica Selassié non ci gira intorno e chiede: “Metti le cose in chiaro”.

Fonte Studio GF Vip

Katia Ricciarelli: “Alex spiega cosa significa amore libero”. L’attore, in maniera confusionaria, cerca di rispondere uno per uno. Ma Alfonso Signorini perde la pazienza via via che la puntata va avanti. L’ex gieffino non accenna a mollare e ripropone al pubblico la solita pappardella, il suo vivere l’amore libero ma senza spiegare cosa nel concreto significhi.

Alfonso Signorini pere le staffe

Un’espressione della coppia che sfugge a molti telespettatori. “Insomma, ma cosa significa questo amore libero? Poter andare a letto con altre donne?”, sbotta il conduttore. “Il mio concetto di libertà è legato alla possibilità di poter vivere un’amicizia, anche se io e Sole abbiamo perso la bussola e per questo a Delia ho chiesto scusa. Non significa andare a letto con altre donne. E non è quello che ho fatto con Soleil”.

La sua dichiarazione non combacia con quella di Delia Duran, che ha più volte sottolineato che tra lui e Soleil, sotto le lenzuola, in realtà si è consumato un rapporto completo. Signorini fa presente questa cosa e vuole chiedere alla Duran di confermare quelle dichiarazioni, per poter sbugiardare in diretta Belli. L’attore si alza dalla sua poltrona per raggiungere il centro studio e intervenire per fermare le parole della moglie.

Signorini sempre più agitato ribatte: “Torna al tuo posto che io torno al mio”. Tornando al suo posto, Belli attacca Delia: “Devi stare attenta a quello che dici. Certe cose devono restare private. Hai fatto una caduta di stile”. Soleil fa chiarezza: “Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità, ma non esageriamo. Mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare più che il resto”. L’attore: “È vero amo Soleil, sono innamorato di lei e non l’ho mai nascosto”.