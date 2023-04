Si sono conosciuti proprio negli studi di Mediaset, quando lui ha scelto lei a Uomini e donne. E hanno messo su famiglia. Proprio in un programma Mediaset Aldo Palmeri e Alessia Cammarota annunciano il terzo figlio. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo la coppia ha detto non solo che sono in dolce attesa, ma ha svelato anche il nome del piccolo: si chiamerà, infatti, Mattia.

Terzo figlio in arrivo per la coppia nata negli studi di Canale 5. E sarà ancora una volta un maschietto. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono, infatti, già genitori di due bambini, Niccolò e Leonardo, che ora si apprestano a diventare i fratelli maggiori di Mattia.

Ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno raccontato a Silvia Toffanin com’è nato l’amore a Uomini e donne, come hanno superato il tradimento di lui, che sembrava aver posto fine alle relazione, e anche delle gravidanze di lei, purtroppo con un aborto superato oggi con la lieta notizia.

E sarà ancora una volta un fiocco azzurro. Un mese fa via Instagram la coppia aveva annunciato la terza gravidanza di Alessia. E anche il sesso del piccolo era stato svelato sui social network, ma ancora non si sapeva il nome.

La coppia di Uomini e donne ha affidato ai due figli maggiori, Niccolò e Leonardo, il compito di annunciare l'arrivo di un altro maschietto nella loro casa.

Mattia nascerà quest’estate, a 9 anni di distanza dall’inizio dell’amore tra Aldo e Alessia, nato in un programma televisivo sempre di Canale 5: lui era il tronista di Uomini e donne di Maria De Filippi e lei la corteggiatrice scelta alla fine.

Due anni fa Alessia aveva avuto un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza ed è stata dura. Ma oggi la coppia è felice per l’arrivo di Mattia.