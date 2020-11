Il Covid-19 continua a colpire anche i VIP. Questa volta purtroppo è toccato alla showgirl ceca Alena Seredova. La donna, senza un filo di trucco e senza filtri, ha dato l’annuncio ai fan su Instagram.

Da quanto dichiarato, Alena Seredova purtroppo non è asintomatica e sta facendo i conti con le conseguenze di questa terribile malattia. Con una breve didascalia è arrivata la brutta notizia:

Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata, a Torino, e spero che tutto questo passi presto… Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!

A destare preoccupazione è anche il fatto che la modella è diventata di nuovo mamma da poco della piccola Vivienne Charlotte. Al momento non è chiaro se è solo lei ad avere contratto il virus.

Sotto al suo post tantissimi amici, colleghi e fan le hanno mandato un pensiero. Natasha Stefanesko le scrive: “Mi dispiace Ale. Resisti!” e in molti altri si uniscono al loro supporto.

Tante altre persone, tra cui i VIP, sono a casa o ancor peggio ricoverati in ospedale con il Coronavirus. Tra gli ultimi volti che hanno contratto il Covid in maniera anche piuttosto grave c’è Gerry Scotti. Lo zio d’Italia è stato purtroppo ricoverato in ospedale con febbre molto alta.

La stessa brutta sorte è toccata a Carlo Conti che fortunatamente oggi sta bene e potrà tornare a condurre, ancora da remoto, Tale e Quale Show. Ancora male invece sta Iva Zanicchi.

La cantante di “zingara” è ricoverata in ospedale ancora con una brutta polmonite bilaterale. La donna è assistita dall’ottimo personale ospedaliero, ma è con voce tremante e stanca che dice ai fan di essere molto provata. Un periodo nero per tutti purtroppo, è atteso un nuovo piano per contenere l’emergenza in Italia.