Alena Seredova pubblica la prima foto dei tre figli insieme: Vivienne Charlotte vestita bianconero

Il 19 maggio la bellissima modella ceca Alena Serodova è diventata mamma tris: è nata la sua prima femminuccia Vivienne Charlotte: i giorni post parto sono stati assolutamente social, la donna ha postato molte foto della piccola, ma uno scatto in particolare ha colpito l’attenzione: i tre fratellini finalmente riuniti.

I due maschietti sono infatti i figli di Gianluigi Buffon, mentre la piccola Vivienne Charlotte è figlia dell’amore con Alessandro Nasi: i fratello più grandi sembrano entusiasti del nuovo arrivo, e i loro sguardi innamorati da fratelli maggiori hanno già commosso i fan della donna.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: la neonata indossa già la t-shirt della Juventus, ma nonostante questo il sogno di una famiglia allargata con Gianluigi Buffon dovrà scomparire nella testa dei fan.

La modella al riguardo è sempre stata chiara: nonostante la vita a Torino i figli David Lee 10 anni e Louis Thomas 12 anni, non faranno mai le vacanze, né feste e incontri con il padre e Ilaria D’Amico e la mamma Alena. La donna era già stata chiara durante un’intervista rilasciata a Verissimo:

“Per me veramente non è naturale la famiglia allargata, o meglio è naturale se non c’è nessun ferito nel gruppo, ma se c’è qualcuno ferito no. Per me siamo due meravigliose famiglie separate”.

Alessandro Nasi ha infatti curato le ferite che l’ex le aveva lasciato, ricordiamo che la donna scoprì il tradimento in radio: un trauma difficile da superare e sembra che alcune ferite siano ancora aperte.. E sulla gravidanza a 43 anni aveva raccontato:

“Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”.