Alena Seredova mostra la figlia in una foto con Alessandro Nasi: svelato il nome Alena Seredova è appena diventata mamma: ha dato alla luce la sua terza figlia, la prima avuta con Alessandro Nasi, oggi la coppia svela il nome della piccola

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta, dopo i due maschietti avuti da Gianluigi Buffon questa volta è arrivata la femminuccia, la prima con il nuovo compagno Alessandro Nasi, oggi la coppia ha presentato la piccola svelandone anche il nome.

La neonata è stata chiamata Vivienne Charlotte, a fare una piccola gaffe in queste ore era stato Giorgio Chiellini. Il giocatore e la moglie Carolina Bonistalli, nel mazzo di fiori inviato come presente alla neomamma avevano scritto il nome della piccola, “Benvenuta Vivienne”, alla bambina però è stato dato anche il secondo nome, svelato poi dai genitori.

Alena Seredova ha partorito con più di due settimane di anticipo, il parto era infatti previsto per gli inizi di giugno, ma ieri, inaspettatamente, è arrivato l’annuncio social: una foto della mano della piccola che tiene quella della mamma, con indosso un anello con scritto “mom”.

In questo periodo la modella ceca non aveva mai fatto mistero delle preoccupazioni inerenti alla gravidanza e al parto: “Alla mia età (42 anni, ndr) ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura perché, dall’ultimo figlio, sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente” aveva detto intervistata ai microfoni di Vieni da me.

L’amore con Alessandro Nasi

I due sono una coppia stabile già dal 2015, dopo la rottura con Gigi Buffon (legato poi a Ilaria D’Amico), la modella ceca si è innamorata di nuovo. Per la donna non è stato facile superare il tradimento dell’ex marito, tuttavia oggi è di nuovo felice e pronta a fare di nuovo la mamma.

Alessandro Nasi è il vicepresidente di Exor, un’azienda di diritto presieduta da John Elkann. L’uomo è membro di una ricca famiglia torinese che detiene il 27% delle quote della Giovanni Agnelli.