L’attesa è tanta per l’arrivo del 13 luglio 2022, giorno in cui Alessandra Amoroso si esibirà con uno show tutto suo allo stadio San Siro. In attesa del grande giorno, la nota cantante ha partecipato a Battiti Live, il noto show musicale condotto da Aldo Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. In tale occasione Alessandra ha sfoggiato un outfit che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Alessandra Amoroso ha partecipato a Battiti Live, il programma estivo musicale condotto da Aldo Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è esibita cantando il brano ‘Sorriso Grande’. Un’esibizione che è piaciuta molti ai fan della cantante ai quali, però, non è passato inosservato il suo outfit.

Per l’appuntamento musicale Alessandra Amoroso ha indossato un abito appartenente alla collezione estiva di Dolce e Gabbana a cui ha abbinato dei bellissimi sandali con tacco. Dopo aver notato l’outfit della cantante molti sono stati coloro che si sono interrogati riguardo il prezzo.

Bene, tutte le vostre curiosità stanno per essere soddisfatte. Dovete sapere, infatti, che l’abito sfoggiato da Alessandra Amoroso ha un prezzo davvero da capogiro. Il suo costo, infatti, è di 1850 euro. Non da meno le scarpe, appartenenti alla stessa casa di moda, che sono in vendita ad un prezzo di 1750 euro.

Nonostante il prezzo da capogiro del suo look, molti hanno apprezzato l’outfit di Alessandra Amoroso in occasione dell’appuntamento con Battiti Live. D’altro canto, però, non sono potuti mancare coloro che hanno fortemente criticato la cantante, alla quale hanno rivolto queste parole:

Ale, chi è che ti ha vestito da Topo Gigio?

Oppure:

Va bene tutto, ma questo vestito non si può vedere.

Qualcuno ha voluto commentare così il look di Alessandra Amoroso scelto per la sua esibizione a Battiti Live. Nonostante le critiche a cui non ha dato importanza, vogliamo ricordare che la cantante si prepara a conquistare San Siro dopo tre anni di assenza di tour e 12 anni di carriera.