I look per la palestra possono essere pratici, chic e trendy. Basta scegliere gli abbinamenti giusti per voi!

State cercando delle idee su nuovi look per la palestra, vi consigliamo alcuni abbinamenti per essere chic, trendy e comode allo stesso tempo, mentre siete in movimento.

Un outfit per l’allenamento che vi piace indosso e che vi sta bene, può stimolare la vostra voglia di fare attività fisica, rendendo voi stesse più fiduciose e felici di voi stesse.

Completino aderente per fare sport

Se vi piace un look per la palestra atletico, allora puntate su un completino aderente, composto da un reggiseno sportivo coordinato e leggings.

Molto carini sono i completi in tinta unita – scegliete quella che vi piace di più – oppure anche stampati, se cercate un outfit sportivo più eccentrico.

Se non vi sentite a vostro agio con un top troppo scoperto allora abbinate con i leggings una maglietta top crop aderente a maniche corte.

Aggiungete poi un piumino corto al posto della felpa e un berretto da mettere una volta uscite da palestra, che è perfetto soprattutto su un look total black.

Un altro look per la palestra molto carino potrebbe essere un completino rifinito con un taglio asimmetrico, come per esempio un top monospalla e leggings con finale sulle caviglie a punta.

Un completino color metallizzato argento potrebbe essere un’altro look da provare, se vi piace l’idea di brillare mentre fate sport.

I leggings a vita alta sono sempre vincenti e la finitura lucida, insieme al reggiseno abbinato creano un outfit esageratamente carino.

Look athleisure per andare in palestra

Una proposta interessante per il vostro look da palestra è trovare un abbinamento che potete sfruttare anche come outfit per la città.

Potete mettere insieme abiti urban style e sportivi, per andare a lavoro e lasciarvi poi indosso quando andate in palestra, senza bisogno di cambiarvi e portarvi troppi cambi.

Una tutina aderente, per esempio, vi farà risparmiare tempo al mattino.

Scegliete un modello con maniche lunghe e una cerniera in mezzo al seno, per far scorgere una collanina d’argento.

Aggiungete sopra un una giacca a vento di ispirazione retrò in una tonalità di tendenza, un cardigan morbido e un paio di sneakers bianche o colorate e una city bag.

Altrimenti, potete puntare per il vostro look da palestra athleisure su un paio di pantaloni aderenti blu elettrico e audaci, per aggiungere un tocco di colore.

Questi ultimi li potete mettere su un look da allenamento prevalentemente neutro, con una felpa bianca oversize.

Al vostro outfit sportivo aggiungete una giacca di jeans oversize, un paio di occhiali da sole cat-eye e una shopper bag.

Un’altra idea per un look da palestra da città, è abbinare una felpa corta, da sovrapporre al reggiseno sportivo.

Aggiungete alcuni strati extra, come la giacca corta e una felpa in più da legare intorno alla vita.

Look da palestra elegante e glam

Per dare un tocco chic e raffinato al vostro look per la palestra, potete mettere una t-shirt con dei leggings, insieme a uno spolverino color crema.

Mescolate e abbinate le stampe per un look multidimensionale e lega il tutto con un paio di sneakers bianche alla moda.

Leggings multicolor, pullover corto a nido d’ape color grigio perla e scarpe da ginnastica bianche sono un altro look per la palestra chic da ricopiare.

Giocate con gli accessori, come un bomber di velluto e un cappello in feltro, per ottenere un outfit interessante.

Al vostro look per la palestra abbinare una borsa elegante, come una piccola tracolla in matelassè oppure una shopper in pelle nera.

Fate caso anche ai dettagli del vostro look.

Se cercate l’eleganza, mettete indosso dei leggings decorati con il pizzo oppure con dei ritagli geometrici.

Le magliette sportive dovranno essere particolari, come quelle che lasciano vedere le spalle oppure ricamate.

Anche il completino aderente in stampa animalier colorata, con indosso una pelliccia nera corta sui fianchi, è perfetta.

Ti sentirai come una star della moda e cool, anche con indosso dei leggings con trasparenze, una felpa oversize e un paio di occhiali da sole alla moda.

Un’altra idea per il vostro look per la palestra è un crop top sportivo, colorato e con intrecci da abbinare a semplici pantaloni neri.

Look per la palestra: consigli tra stile e praticità

Il look da palestra può essere alla moda, ma non potete rinunciare alla praticità.

Infatti, per destreggiarci tra pesi, attrezzi, salti e corsa è importante essere comode e sentirsi bene con i propri abiti piuttosto che a disagio.

Scegliete dunque, per il vostro look per la palestra, tessuti leggeri, tecnici e traspiranti.

Così, eviterete che il sudori vi resti addosso e vi muoverete con maggior libertà.

Alcuni tessuti, infatti, sono in grado di regolare la temperatura corporea mantenendo il calore a contatto con la pelle.

Questo è importante, poiché bruschi raffreddamenti possono causare contratture, dolori alla muscolatura e strappi.

I completi e le tute da ginnastica devono valorizzare il vostro fisico, che sia magro o curvy.

Se siete formose, potete mettere, ad esempio, canotte e pantaloni da yoga che abbraccino le curve per esaltare i tuoi tratti più belli.

Invece, le più magre possono mettere in risalto la loro tonicità con un reggiseno sportivo.

Per nascondere qualche aspetto del tuo fisico che non ti soddisfa, indossa il colore nero per le zone che vuoi oscurare – esempio l fianchi o addome.

Non trascurate, infine, le scarpe, che non dovrebbero avere la suola troppo piatta.

Ve ne sono tante da running, dai colori sgargianti, come giallo, fuxia e arancione, ma attenzione alle caratteristiche tecniche.

Le scarpe da ginnastica devono, infatti, essere indicate allo sport che dovrete praticare, per evitare di avere poi dolori e problemi ai piedi e anche alle gambe e alla schiena.

Un altro consiglio per il vostro outfit sportivo è quello di vestire a strati, in modo da passare da una sala all’altra della palestra senza soffrire gli sbalzi di temperatura.

Via libera sempre a felpe con o senza zip, scarpe, asciugamano, scaldamuscoli.

Infine, fate attenzione con le trasparenze sugli indumenti. Verificate se siano poste in posizioni del corpo che non mostrino qualcosa di troppo durante il vostro allenamento.

Fashion sì, ma esagerare con alcuni dettagli non è una buona regola di bon ton.