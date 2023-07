Alessandra Amoroso, è già finita la storia con il suo nuovo fidanzato? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore sta circolando un gossip che riguarda Alessandra Amoroso. Stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui la cantante starebbe vivendo un periodo di crisi con il fidanzato. Anche se la diretta interessata non ha ancora rotto il silenzio in merito al rumor che sta circolando sul suo conto, sono molti gli indizi social che confermerebbero il gossip.

In queste ultime ore il nome di Alessandra Amoroso è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi stia vivendo un periodo di profonda crisi con il suo fidanzato.

Il suo nome è Valerio Pastore, ha 28 anni e di professione è un tecnico del suono. Come già anticipato, ci sono una serie di indizi social che confermerebbero il gossip che sta circolando in queste ore su Alessandra Amoroso.

Qualche ora fa, infatti, la cantante ha condiviso un’Instagram Story dove non sono passate inosservate le seguenti parole:

Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza.

Ma non è finita qui. Qualche minuto dopo, l’ex allieva della scuola di Amici ha poi condiviso una frase di Gio Evan che recita queste parole:

Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l’interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare. Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri.

Al momento si tratta solamente di un gossip e la notizia non ha ancora trovato alcuna conferma né smentita. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Alessandra Amoroso romperà il silenzio in merito a questo rumor tanto chiacchierato nelle ultime ore.