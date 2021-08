Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati: la notizia però, risale ormai a un anno e mezzo fa. Solo oggi, la cantante di Estranei a Partire da Ieri, ha rivelato i veri motivi della rottura. Al tempo si limitò a dare una spiegazione piuttosto rapida:

“Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Mi dispiace, perché credevamo in una famiglia e nel nostro futuro insieme in egual misura. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è andata bene. L’entusiasmo salva la vita, che è troppo preziosa per non continuare ad amarla.”

I due si sono conosciuti dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, ora Alessandra Amoroso ha confermato il tutto spiegando il motivo della rottura:

L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore.

I due sono rimasti in buoni rapporti, seppur non sono amici, sembra che ci sia sempre il massimo rispetto: