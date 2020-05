Alessandra Amoroso cambia look: nuovi capelli biondo ghiaccio Alessandra Amoroso dà di matto: dopo la quarantena la cantante pugliese ha deciso di darci un taglio e cambiare look, i suoi capelli diventano biondo ghiaccio

Scordatevi la ragazza dai capelli castani e scompigliati, oggi Alessandra Amoroso ha deciso di cambiare look (anche in un modo piuttosto drastico): dopo la quarantena la talentosa cantante salentina ha dato letteralmente di matto e si è tinta i capelli di un bellissimo, quanto particolare, biondo ghiaccio

A postare la foto del nuovo look è stata proprio la cantante in persona: siamo nella fase 2 e i parrucchieri hanno ormai riaperto, la donna non è riuscita a resistere alla tentazione di un nuovo cambiamento, non è infatti la prima volta che ci stupisce con i suoi cambiamenti.

Nella didascalia della foto non ha dato troppe spiegazioni, ma possiamo certo dire che la ragazza è serena e soddisfatta del suo look, nei suoi hashtag compare #entusiasmochetorna, #mancatetanto.

Periodo di transizione per Alessandra Amoroso

Da qualche mese la cantante salentina è tornata single: la lunga relazione con Stefano Settepani sembra non essere andata a buon fine. Come un fulmine a ciel sereno a Gennaio la donna si è sfogata sui social spiegando ai fan cos’era appena successo.

Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla.

I fan proprio non se l’aspettavano: la ragazza era entrata tranquillamente nella famiglia di lui e Stefano anche programmando le nozze, poi qualcosa si è rotto. Chissà se ci sarà mai un ritorno di fiamma.. per ora Alessandra Amoroso si gode il ritorno alla normalità.