Alessandra Amoroso: “Perché mi sono allontanata da Emma Marrone”

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone le abbiamo sempre viste andare d’accordo, ma spesso la realtà non è ciò che sembra. In passato, le due, accomunate dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi (hanno vinto entrambe le rispettive edizioni) e dal luogo di provenienza (orgogliosamente salentine), hanno avuto degli alterchi. Anzi, più che di alterchi è corretto parlare di silenzi, come raccontano le cantanti in un’intervista di lancio del loro primo singolo insieme, Pezzo di cuore, in radio a partire dal 15 gennaio 2021.

Alessandra Amoroso: gelo con Emma Marrone causa terzi

Hanno vissuto anni di condivisione, con performance sullo stesso palco (compreso il Festival di Sanremo 2012), di forte amicizia e di reciproco supporto. Poi il gelo. A causa di terzi.

Allontanamento consegnato agli odiatori di professione

La distanza si è venuta a creare gradualmente, quasi che la vita le avesse portate in direzioni opposte, ha proseguito Alessandra Amoroso, la quale chiarisce come non ci sia stato un vero battibecco. Ed Emma Marrone ha colto la palla al balzo per aggiungere: forse avevano unicamente bisogno di capire la loro identità. Le avrebbero messe l’una di fronte all’altra.

Forse è stato un errore – ha dunque riconosciuto Alessandra Amoroso – ma hanno consegnato agli odiatori di professione la narrazione del loro allontanamento.

Tensione allentata

Dal canto suo, Emma Marrone prima rispondeva, poi ha iniziato a bloccare tutti (sui social network). Se, però, l’amicizia è vera, sentita da ambo le parti, allora le tensioni dettate dall’esterno vengono allentate, finché, piano piano, avviene il riavvicinamento.

Emma Marrone: amo lanciato ad Alessandra Amoroso

Oggi entrambe considerano passata la bufera e guardano avanti. La maniera migliore per farlo? Attraverso la musica, ovviamente. Pezzo di cuore è un brano scritto da Dardust (al secolo Dario Faini, artefice anche di successi tipo Andromeda, presentato al Festival da Elodie), e Davide Petrella. A lanciare l’amo è stata Emma. Ha anticipato alla collega di starle inviando una traccia ed ha suggerito di dividerselo. Proposta accolta.