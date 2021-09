Manca poco e la scuola di Amici riaprirà i battenti in vista della nuova edizione del programma. Di certo non sono mancate le polemiche in questi mesi di stop. Come il caso dell’addio al programma di Arisa sostituita da Lorella Cuccarini in qualità di prof di canto, anche se la nuova mansione della showgirl lascia presagire come delle grandi novità stanno per essere messe in atto da Maria De Filippi.

Uno dei volti di punta del programma da anni è sicuramente Alessandra Celentano che nei giorni scorsi ha postato uno scatto sul suo profilo ufficiale Instagram mandando in visibilio i fan. La maestra si è presentata con un look totalmente nuovo e diverso rispetto a quello che la professoressa di danza classica mostra al pubblico di Amici di Maria De Filippi.

La Celentano si è mostrata al naturale sfoggiando la sua capigliatura bionda e riccia accompagnato da uno sguardo sereno e felice. La didascalia recitava: “I miei capelli al naturale”. Inutile dire che la foto ha ottenuto tantissimi like da parte dei numerosi fan che erano sempre abituati a vederla liscia. Infatti ad Amici la Celentano si è sempre presentata con capelli lisci e ordinati.

In attesa della ripresa del programma il prossimo 18 settembre sempre su Canale 5, fanno rumore le parole di Beppe Vessicchio che nelle primissime edizioni del programma fece parte del cast di insegnanti salvo poi defilarsi.

“Dissi di sì ad Amici nel 2001, il programma si chiamava Saranno Famosi. Mi chiesero se potesse farmi piacere partecipare all’ipotesi di una scuola d’arte. Si parlava di personaggi con uno spessore culturale enorme. Amici non è più lo stesso di allora.” – ha detto in una recente intervista. “In televisione, come dice la signora De Filippi, per resistere è necessario saper cambiare pelle. E Amici, in quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza” – la critica del maestro.