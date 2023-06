Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Alessandra Celentano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando alla ultime indiscrezioni, pare che la maestra di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi abbia un nuovo amore. A tutti non sono infatti passati inosservati gli scatti che ritraggono la maestra al fianco di un uomo misterioso.

Nelle immagini in questione Alessandra Celentano è in compagnia di un uomo e agli occhi dei suoi followers non è passata inosservata la seguente didascalia:

C’è qualcosa all’orizzonte.

Lo scatto in questione è stato poi commentato dalla cugina della maestra di ballo, Rosita, che ha scritto:

Lo so…so perfettamente cosa state pensando…e avete ragione.

Nonostante i rumors riguardo la Celentano, al momento c’è da dire che la diretta interessata è rimasta in silenzio e non ha commentato il gossip che in queste ultime ore sta circolando sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la maestra di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi romperà il silenzio in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.

Nel frattempo è stato possibile risalire all’identità dell’uomo con cui la maestra di ballo è stata pizzicata in queste ore. Pare che il suo nome sia Jose, un vicino di casa di Rosita.

Sono molti quelli che nel frattempo hanno ipotizzato che Jose potrebbe essere in realtà il compagno di Rosita.