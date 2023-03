Alessandra Celentano, perché indossa la parrucca ad Amici

Il serale di Amici22 è iniziato da due settimane in onda il sabato sera su Canale 5. In studio presente anche l’insegnante di danza classica storica Alessandra Celentano. La prof si è presentata con una parrucca color grigio tendente al platino suscitando la curiosità di tantissimi fan che sui social hanno commentato il nuovo look cercando di capire anche il perché della sua scelta.

Si pensava ad un’iniziativa di una sera ed invece Alessandra si è presentata così anche nel corso della seconda serata. Ecco allora che anche Maria gli ha chiesto il perché di questa scelta. “Ma la indossi anche questa sera?” – ha detto Maria. “Sì, ho deciso di indossare una parrucca. Non volevo tagliare i capelli così ho deciso di fare in questo modo” – la risposta della docente.

Fonte: web

Quindi si tratta solo della voglia della Celentano di cambiare look non stravolgendo la sua chioma originale. Un modo per vedersi diversa e quale modo migliore di indossare una parrucca?

In tanti si stanno chiedendo sui social se Alessandra proseguirà così per tutte le puntate o se ad un certo punto tornerà con la sua chioma bionda. La prof potrebbe anche regalarci qualcosa di nuovo indossando una parrucca diversa per le prossime serate.

Scelta che ricorda quella di Ilary Blasi di qualche anno fa

Una scelta che ricorda un po’ quella di Ilary Blasi di qualche anno fa. La conduttrice scelse per condurre il Grande Fratello Vip di indossare parrucche diverse ad ogni puntata. Era il 2018.

“In America le parrucche si usano, negli anni Cinquanta si usavano: anche mia nonna lo faceva, cambiava diverse acconciature. Mi sono ispirata un po’ a quegli anni lì, e mi sono infilata una parrucca per cambiare look” – disse a Verissimo.