Alessandra Celentano parla della sua malattia invalidante

Alessandra Celentano è forse la più nota tra le ex ballerine italiane. La sua carriera fulgida e carica di opportunità, però, purtroppo è stata interrotta prematuramente da una terribile malattia. A rivelare questa dolorosa verità è stata lei stessa nel corso di un’intervista. La Celentano ha dovuto ritirarsi dai palchi e, non potendo più danzare, è diventata una coreografa nonché insegnante di danza.

Purtroppo, la malattia degenerativa che ha colpito Alessandra Celentano le impedisce di calcare un palco e la sua arte può, ormai, solo essere insegnata. La nipote di Adriano è entrata nel mondo della danza quando era molto giovane e tra gli anni ottanta e gli anni novanta, la sua carriera ha fatto una grande esplosione, portandola a collaborare con personaggi di indiscutibile spessore. È proprio in quel periodo che la ballerina ha iniziato ad accusare dei dolori alla base delle dita dei piedi, dando, all’inizio, poca importanza al malore.

Purtroppo però col passare degli anni il fastidio si è intensificato fino al punto in cui Alessandra ha dovuto vedere uno specialista. Le sono state fatte delle radiografie che hanno portato ad una diagnosi: sindrome dell’alluce rigido, caudata dai grandi sforzi. L’unica possibilità era quella di un intervento chirurgico. L’intervento, per fortuna, è andato per il verso giusto: Alessandra si muove con agilità e senza problemi, ma di certo non avrà più i piedi di una volta.

Alessandra Celentano la sua malattia: cos’è è la sindrome dell’alluce rigido

Ma in cosa consiste la malattia della Celentano? L’alluce rigido è un alluce che perde la sua normale mobilità articolare, inizialmente come difesa dal dolore, successivamente in senso strettamente fisico, per via di una sorta di artrosi degenerativa dell’articolazione.

Si tratta di una patologia molto rara, che colpisce principalmente gli uomini. Le cause della patologia sono di vario genere, nel caso di Alessandra Celentano, i ripetuti sforzi negli allenamenti l’hanno portata ad una forma molto acuta del disturbo.