Ilary Blasi ama indossare parrucche anche in diretta: svelato il motivo

Ormai da un mese a questa parte Ilary Blasi e Francesco Totti hanno monopolizzato il mondo del gossip nostrano. Da quando i due hanno annunciato la separazione dopo 17 anni di matrimonio, su di loro si susseguono tantissime voci.

Innanzitutto sui motivi che hanno spinto la coppia a lasciarsi. E poi sui probabili nuovi compagni. Da un lato abbiamo Noemi Bocchi che, a se non ancora ufficialmente, possiamo definirla la nuova fiamma di Francesco Totti.

Fonte: web

Dall’altro lato il misterioso uomo che avrebbe mandato messaggi ad Ilary poi scoperto da Totti e la cui l’identità resta ancora un mistero.

Intanto in molti hanno collegato Noemi ad Ilary per la loro somiglianza incredibile. Una circostanza che a quanto pare non piacerebbe molto alla conduttrice che starebbe pensando di diversificarsi.

In che modo? secondo amici stretti, Ilary starebbe pensando di rivoluzionare il suo look per non essere più assoggettata a Noemi.

Ma a dire il vero non sarebbe la prima volta che la Blasi rivoluziona il suo look. Lo ha fatto anche anni fa quando era ancora al timone del Grande Fratello Vip prima di passare all’Isola dei Famosi per lasciare la conduzione ad Alfonso Signorini.

In quell’occasione Ilary decise di presentare ogni puntata del GF Vip con una parrucca. L’abbiamo vista bionda, con capelli corti, a caschetto, una volta addirittura mora.

Lei stessa confessò tempo dopo che la scelta di indossare delle parrucche fu un omaggio a sua nonna Marcella che ne aveva diverse.

Fonte: web

“È un omaggio a mia nonna Marcella che ne aveva tante e volevo riportare in auge il suo stile – disse a Verissimo da Silvia Toffanin – . “In America le usano tantissimo, qui da noi dovevo sdoganare un tabù. Arrivi e trovi la testa pronta, già phonata e via”.

Come cambierà il suo look Ilary? Cambierà taglio o ritornerà alle sue amate parrucche?