Alessandra Mussolini annuncia un addio sconvolgente: “Ho cambiato vita”

I salotti di Barbara D’Urso sono sempre un punto di ritrovo dei nomi più importanti nella scena italiana. Gli ospiti di Carmelita, nelle sue interviste, vengono visti sempre da angolazioni diverse. Insomma, la D’Urso riesce a farci riscoprire personaggi che pensavamo di conoscere già fin troppo bene. Questo è proprio quello che è successo con Alessandra Mussolini, che nel salotto di Live-Non è la D’Urso, ha raccontato tantissimi retroscena della sua vita.

Ovviamente, la notizia di punta è stata il ponderato addio che la Mussolini ha deciso di annunciare. A quanto pare Alessandra Mussolini vuole lasciare definitivamente la politica. Ecco le parole: “Ho riflettuto venendo qui, io non ho cambiato vita, è la vita che cambia me. Con tutto quello che sta succedendo non voglio fare programmi, ma voglio vivere alla giornata”.

Ma l’intervista ha toccato tantissimi temi, in primis il bellissimo rapporto con la madre, una figura che per Alessandra ha sempre significato molto. Su di lei, la Mussolini ha raccontato un aneddoto molto triste. La mamma della ormai ex politica subiva continui tradimenti dal marito, e Alessandra ha raccontato: “Mia madre era bruna, poi si fece bionda per i tradimenti di papà.

Per non soffrire, per non vedere i capelli biondi (non suoi) sulle giacche, si fece bionda”. La Mussolini ha ricordato questo episodio guardando una vecchia foto mostratale da Barbara. Poi, Alessandra ha raccontato un episodio divertente. L’ex politica ha avuto l’occasione di conoscere Michael Jackson.

L’incontro è avvenuto in un concerto, perché il cantante era un grande amico di Sophia Loren. “Gli piaceva saltare sul letto e amava gli ascensori antichi” ha raccontato Alessandra “Si affacciò al balcone a Via Nomentana e la gente era incredula. Si era portato il cuoco personale, invece mamma gli preparò le pizze fritte e ne mangiò sei”. Infine, Barbara D’Urso ha mostrato ad Alessandra un Drive-In con tutti i momenti più belli e importanti della sua vita.