GF Vip: Patrizia De Blanck attacca Barbara D’Urso: “Mi ha delusa”

Finalmente, dopo diverso tempo dalla fine nel suo percorso nella casa, Patrizia De Blanck ha rotto il silenzio ed ha parlato della sua esperienza al GF Vip. La contessa ha deciso di confrontarsi con Barbara D’Urso, con il preciso scopo di ammonirla. A quanto pare Patrizia si è infuriata per le parole che Carmelita ha pronunciato sul suo conto nei suoi programmi tv.

Le parole della contessa sono state riportate dalle pagine del settimanale Chi. Ai microfoni del magazine di Alfonso Signorini ha raccontato il suo GF Vip. Ma soprattutto, la De Blanck ha parlato della rabbia che le è montata vedendo cosa le trasmissioni dicevano di lei, mentre si trovava nella casa.

La contessa non ha apprezzato il modo in cui molti personaggi famosi, dopo averne dette su di lei di tutti i colori, hanno affermato di essere pronti a ritrattare ritornando nei salotti tv. Ma è una persona in particolare ad aver ferito Patrizia. Parliamo proprio di Barbara D’Urso: “Delusa da chi? Da Barbara D’Urso, da lei che conosce bene me e la mia famiglia mi sarei aspettata un trattamento diverso. Menomale che la mia Giada mi ha difeso”.

A quanto pare Giada non si è limitata a difendere la madre, ma ha anche stilato per lei una lista nera con annotati i nomi di tutti coloro che hanno diffamato la contessa, sottolineando che con ognuno discuterà nel momento più adatto. Una cosa è certa: La De Blanck è arrabbiata. E questo si capisce dalle parole che ha detto durante l’intervista: “Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? ‘Se vuoi ci torno a rettifico. Che mediocrità”.

Infine, Patrizia De Blanck ha voluto parlare dei cattivi odori di cui tutti l’hanno accusata e per cui è stata molto presa in giro: “Che colpa ne ho se c’era un odore di fogna che proveniva dal mio bagno? Lì non c’erano finestre né aeratori, e a quel punto ho preferito sopportare, anziché farmi richiudere di nuovo nella stanza con i ragazzi. L’ho fatto per privacy”.