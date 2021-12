Alessandro Basciano e l’accusa a Soleil: “Non si lava”

Alessandro Basciano ha fatto perdere la testa a parecchie gieffine dal suo ingresso nella casa. In particolare Sophie e Jessica sono state le più colpite dall’ingresso dell’ex di Uomini e Donne. Lui nella clip di presentazione aveva fatto il nome anche di Soleil come possibile ragazza interessante, ma nel corso dei giorni questa attrazione si è man mano affievolita soprattutto perché la ragazza non ha alcuna intenzione di ricadere nello stesso errore fatto con Alex Belli.

Alessandro da quando è nella casa ha deciso di dormire nella stanza dove si trova un unico letto insieme agli altri coinquilini. Ma da qualche giorno a questa parte il 30enne si sta lamentando di non riuscire a riposare a dovere per colpa di un odore sgradevole che lo disturba.

Dopo avere sospettato di Giacomo Urtis, Basciano ha puntato il dito contro Soleil: “Non si lava e le puzzano i piedi” – ha detto. Una frase spiacevole che non è passata inosservata al popolo della rete. In molti però credono che il suo atteggiamento nei confronti dell’influencer sia dovuto al fatto che lei gli abbia dato un due di picche. E in effetti i sospetti non sono del tutto infondati.

Ma nelle ultime ore il giovane ha voluto raffreddare anche il rapporto con Sophie Codegoni. Parlando con Manila Nazzaro, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato i suoi dubbi e le sue perplessità riguardo il rapporto nato nella Casa con la ragazza.

“Mi piace molto, ma dobbiamo capire se caratterialmente siamo compatibili” – ha confessato. “Tanto quello lo capisci fuori mica qui dentro” – ha risposto la Nazzaro provocando la reazione del gieffino “Lo capirò fuori? Mi servono i fatti perché altrimenti…lei è una bella ragazza, però se fa la differenza, se ne vale la pena oppure no, questo voglio capire. Bisogna capire bene e valutare”.