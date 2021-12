Manila Nazzaro in lacrime dopo gli attacchi di Clarissa. Lorenzo Amoruso interviene sui social

Ultima diretta movimentata quella andata in onda lunedì al Grande Fratello Vip. In puntata si è tornato a parlare dei rapporti non proprio idilliaci tra Manila Nazzaro e Clarissa Selassie anche se quest’ultima è ormai uscita da qualche settimana. In casa sono rimaste le altre due sorelle Jessica e Lulu e lei continua a difenderle attaccando sui social Manila arrivando a definirla la concorrente più falsa della storia del programma, una “strega cattiva”.

Tutto questo perché Manila continua a lamentarsi del fatto che alcuni quando si tratta di fare le pulizie fanno i furbi in casa sviandosela. Lulu e Jessica sono tra queste e nei giorni scorsi è avvenuto l’ennesimo scontro. In puntata Alfonso Signorini ha mostrato alla casa e quindi anche a Manila Nazzaro il contenuto di alcune storie Instagram postate da Clarissa. La giovane aveva scritto frasi come “vipera travestita e falsa”.

Frasi poco carine che Manila ha risposto chiarendo:

“Per me è una modalità di rispetto cercare di guidare anche i nuovi. Ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare le cose, mica mi diverto a dire come devono essere fatte le cose”.

Poco dopo però è scoppiata in lacrime sfogandosi. “Leggere certe cose mi intristiscono. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l’ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fanno male” – ha detto.

Il compagno Lorenzo Amoruso vedendola in difficoltà è subito intervenuto sui social in sui soccorso. L’ex calciatore ha scritto un messaggio su Instagram attaccando Clarissa: “Piccola Clarissa, e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa, non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT” – ha scritto.