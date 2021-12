Alessandro Basciano è uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa. Da meno di un mese nella casa di Cinecittà, il giovane volto di Uomini e Donne ha già scombussolato tutti gli equilibri, soprattutto nella parte femminile della casa.

Ora, però, anche lui deve fare i conti con una piccola crisi che sta vivendo in modo piuttosto doloroso, com’è comprensibile. Il giorno di Natale il ragazzo ha perso suo nonno.

L’uomo aveva 88 anni e sembra che fosse già in una struttura in gravi condizioni. Alessandro Basciano non lo vedeva da più di un anno a causa dl Covid-19. A dare la notizia agli altri inquilini della casa è stato proprio lui:

Ragazzi gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta l’ho visto e non stava benissimo. Adesso ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato adesso. Anche con gli altri nonni è successo così, una volta stavo in Spagna ad esempio. Sì me l’hanno detto proprio adesso. Se mi viene in mente di uscire lo faccio sul serio, la sfondo davvero la porta, non per finta. Mi hanno detto che tanto non potevo fare nulla. Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo up and down. Penso a fare famiglia e mi lascio con la mia ex, adesso ero sereno e arriva questa notizia. Ho quasi paura ad essere felice.

Ovviamente, il ragazzo ha valutato l’idea di abbandonare la casa, ma poi riflettendoci ha deciso di restare. Anche gli altri concorrenti hanno dato lui diversi consigli a partire da Carmen Russo:

Ogni cosa ha un prezzo, non te la regala nessuno. La vita tua continua devi andare avanti. Non devi fartene una colpa, stai sereno e affronta le situazioni. Tu non avresti potuto fare nulla fuori. Le cose stanno così. Poi è successo anche a me. Facendo Buona Domenica in diretta e mio padre ha avuto un ictus. La vita è questa. Bisogna mettere in conto che può accadere, però ovviamente è triste. Tu devi soltanto pensare che sei impotente davanti a questi eventi e che le cose non sarebbero andate diversamente se fossi stato fuori. Dobbiamo tutti entrare nell’ottica che sono tappe della vita, che vanno affrontate.

Soleil Sorge ha consigliato a Alessandro Basciano di prendersi il tempo di cui ha bisogno: “Se hai bisogno di qualsiasi cosa io sono qui per te. Prenditi un po’ di tranquillità, vai in piscina, o in sauna da solo e concentrati. Queste notizie destabilizzano e continuare a interagire con gli altri magari non ti fa bene subito. Questo è un trauma, affrontalo con calma, se puoi vuoi uscire fallo. Respira, rilassati un pochino e qualunque cosa ci siamo. So che non vale nulla, ma vogliamo farti sentire la nostra vicinanza, quando vorrai siamo qui“.

Ed anche Sophie Codegoni è stata vicino al ragazzo: “Lui ha smesso di soffrire, adesso è in pace e sta bene. Tuo nonno è in un posto migliore. Devi trovare la forza dentro di te“.