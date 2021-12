GF Vip: grave lutto per Alessandro Basciano. L’annuncio della sorella

I giochi al GF Vip continuano, ma purtroppo il Natale ha portato con sé tristi novità per uno dei concorrenti. Un grave lutto ha colpito la famiglia di Alessandro Basciano, ancora recluso all’interno della casa più spiata dagli italiani.

Durante le feste di Natale, Alessandro ha saputo che è venuto a mancare suo nonno; la notizia è stata data da sua sorella Giorgia su Instagram. Condividendo sui social, con tutti i followers, uno scatto ritraente il nonno, la ragazza ha scritto un ultimo, amareggiato saluto: “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì. Nonno ci mancherai tanto”.

Lo stesso post è condiviso anche sul profilo di Alessandro Basciano, attualmente ancora nella casa. Il gieffino è masso al corrente della triste notizia e viene consolato dai suoi compagni di avventura. Ovviamente la perdita di una persona così importante e vicina a lui, getta nello sconforto il ragazzo. Una piccola carezza per Alessandro, arriva da un video messaggio da parte di suo figlio. Il bambino invia gli auguri di Natale al suo papà. Perdere un nonno è come perdere un confidente, un amico, una spalla su cui piangere.

I nonni sono il collante della famiglia e, perdere un affetto così importante in un giorno di festa, è senza dubbio insopportabile. La perdita di un nonno è sempre un evento che segna maggiormente la vita di qualunque persona. Purtroppo non possiamo far altro che mandare tantissime condoglianze alla famiglia di Alessandro Basciano.

Nel frattempo, però, i fans più curiosi sono pieni di domande. Alessandro Basciano lascerà il GF Vip per viversi privatamente il lutto e partecipare ai funerali oppure deciderà di restare nella casa e tentare la fortuna? Non ci resta che attendere maggiori risvolti e nuove informazioni.