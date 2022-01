Alessandro Basciano ha portato scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. Da due settimane è in mezzo a tre fuochi che si chiamano: Sophie, Jessica e Soleil. Negli ultimi giorni si era avvicinato particolarmente a Sophie e infatti anche nella festa di Capodanno i due sono stati molti vicini tra baci, abbracci e carezze.

Peccato però che il giovane ha mostrato poco rispetto nei confronti della ragazza, alterato anche probabilmente dall’alcool in eccesso bevuto quella sera. Sophie si è allontanata un attimo nel corso della serata per andare in giardino a fumare ma quando lei è uscita Alessandro ha iniziato a flirtare con Soleil.

Alessandro Basciano flirta con Soleil alla festa di Capodanno

Sophie così appena rientrata gliel’ha fatto notare. “Me ne vado a fumare cinque minuti e inizi a fare lo scemo con le altre e cerchi di baciarle?” – ha chiesto. “Se tu stai con me non fai avvicinare le altre, non dai la possibilità a nessuna di avvicinarsi a me“ – ha risposto il giovane. “Devo farti da bodyguard?“ – ha risposto l’ex tronista. “Ricordati che io posso baciare chi mi pare, non lo faccio perché non voglio farlo, ma io posso fare quello che mi pare. Vuoi stare con me o vuoi la guerra?” – ha chiuso lui. Sophie a questo punto è tornata seria: “Anche meno Alessandro, quanti anni hai? 12?“.

Insomma comportamento non corretto di Alessandro. La stessa Jessica nelle ultime ore ha nutrito dei dubbi sull’atteggiamento del ragazzo.

“Lo percepisco un po’ ambiguo. Il fatto è che ok, a lui piace anche scherzare, abbiamo visto tutti ad esempio che ieri ballava con Soleil molto spinto. Cosa che ad esempio con Sophie non ho visto fare, era molto più coinvolto nel ballo con Sole. Poi dopo il bacio sotto il vischio continuava a guardarmi, non lo so, forse si sentiva in imbarazzo. Ce l’avevo proprio davanti e ho fatto ‘stai tranquillo, vai, fai’. Figurati, io sono l’ultimo dei loro problemi” – ha confidato a Manuel.