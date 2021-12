L’ingresso di Alessandro Basciano ha un po’ creato scompiglio al Grande Fratello Vip. Se gli autori pensavano di rimpiazzare l’addio di Alex Belli con un’altra persona capace di creare dinamiche di cui se ne parli molto, ci hanno azzeccato in pieno. L’ex tronista di Uomini e Donne si è da subito infilato in mezzo a due fuochi chiamati: Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Sulla prima ha trovato una porta chiusa: “Ok, ti piaccio, ma io sono fuori dai giochi. Non soltanto perché non sono libera, ma perché capisco lontano un miglio quando uno vuole giocare. Leggo troppo bene i giochetti come i tuoi” – gli ha detto. Sulla seconda invece la conoscenza procede e anche a gonfie vele. L’avvicinamento di Sophie ha indispettito Jessica Selassié infastidita dal fatto che lei gli ha spifferato alcune sue cose private.

Fonte: web

Ieri la principessa ha avuto una crisi, ma la Codegoni l’ha rassicurata: “Tranquilla io ho detto ad Ale che per me ora non ci può essere nulla perché penso anche a te e a Gianmaria. Poi non è vero che passo tutto il tempo con lui e che abbiamo flirtato. Amore abbiamo soltanto giocato a biliardo. Non ho intenzione di fare altro adesso, per me tu vieni prima di tutto“.

Peccato che in sauna insieme ad Alessandro, Sophie gli ha spifferato tutto. “Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci“. Insomma si sta palesando una gelosia interna tra le due amiche.

Intanto Sophie ha passato la notte insieme ad Alessandro. I due sono stati sotto le coperte fino alla fine della diretta alle 6 del mattino, tra carezze, sospiri e grattini.