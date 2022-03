Alessandro Basciano: è scontro in studio con Nathaly Caldonazzo in diretta Tv. I due ex gieffini se ne dicono di tutti i colori

La puntata di ieri sera del GF Vip è stata carica di colpi di scena. I telespettatori si sono appassionati alle varie vicende. Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano, dopo lo scontro avvenuto nel corso della scorsa puntata e dopo l’eliminazione di entrambi, si incontrano nello studio del Grande Fratello Vip.

I due hanno un conto in sospeso da risolvere e lo fanno in un faccia a faccia in diretta TV. Le accuse sono dirette e anche il modo di confrontarsi lo è. La famosa frase, presumibilmente pronunciata dalla Caldonazzo, viene ritirata in ballo.

Sono stati visti i messaggi delle varie frecciatine al vetriolo, che gli ex gieffini, si sono tirati alle spalle. “Mi sono sentita pugnalata da te, ti ho sempre visto come un fratello minore. Tu mi hai rovinato il Grande Fratello”, esordisce la Caldonazzo.

Fonte studio GF Vip

Alessandro Basciano attacca: “Tu hai rovinato il Grande Fratello a tutti. Hai avuto il tuo momento di gloria. Non ho niente da dirti”. Nathaly definisce Basciano un uomo cruento e a tratti violento, anche nelle litigate avute in casa con la sua fidanzata Sophie.

Come tutti ben ricordiamo, Alessandro fu anche punito con una nomination dal GF per via di alcune frasi ritenute fuori luogo. Il ragazzo ammette i suoi errori, ma non fa un passo indietro su ciò che pensa di Nathaly: “Io non ho mai negato quello che ho fatto, ho chiesto scusa. Con il tempo sono riuscito a regolare la mia impulsività. Tu sei cattiva e falsa”.

Le battute finali di questo reality sono ormai alle porte. I malumori e la stanchezza di questo lunghissimo GF cominciano a farsi sentire. Non ci resta che attendere la finale per scoprire chi sarà il vincitore decretato dal pubblico.