Miriana Trevisan e Sophie Codegoni a confronto dopo la nomination su Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è uno degli ultimi usciti dalla casa di Cinecittà. A farlo fuori è stata letteralmente Miriana Trevisan che l’ha portato con lei al televoto flash.

In ballo c’erano Sophie Codegoni, Antonio Medugno e naturalmente lei e Basciano ce ha avuto la peggio.

Ovviamente, Sonia Bruganelli ha parlato immediatamente di strategie e la Trevisan si è subito difesa sottolineando di non aver messo in atto nessuna strategia:

No nessuna strategia, potevo agire di testa e invece ho giocato col cuore. Ho scelto di non votare per Sole perché lei è qui da 5 mesi. Ho preferito votare per qualcuno che è arrivato dopo. Perché come ho già detto più volte, vorrei che alla fine arrivassero tutti quelli che sono qui da settembre. Così escludendo chi è qui da mesi ho optato per Alessandro, anche se non ho nulla contro di lui.

Sembra inoltre che Miriana Trevisan avrebbe confidato all’afflitta Sophie Codegoni di aver fatto una scelta di cuore, in parte per salvare anche lei. La tronista l’ha subito riferito a Soleil Sorge:

Mi ha confidato che l’ha fatto per me e lei. Perché lei mi ha detto ‘se possiamo giocare di strategia io lo faccio. Se io avessi scelto Soleil era un pericolo molto più alto sia per me che per te. Con Ale eravamo tutte più al sicuro. Mi spiaceva separarti da Ale, ma almeno eravamo salve. Ho tutelato noi andando al televoto con chi è meno forte’. Poi le è dispiaciuto perché Ale le sta simpatico, però ha agito di strategia per tutelare me e lei e capisco il suo ragionamento. Secondo lei tu non saresti mai uscita e nemmeno Antonio, che aveva appena superato una votazione con lei e Nathaly. Per questo motivo ha puntato subito su Ale.