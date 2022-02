La puntata di ieri del GF VIP come al solito è stata carica di colpi di scena. Non sono stati momenti facili per Alessandro Basciano, che è stato punito dopo aver utilizzato delle parole forti in un’ennesima litigata con Sophie Codegoni.

Fonte studio GF Vip

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo. Nel pomeriggio di ieri gli animi all’interno della casa si sono scaldati un po’ troppo. Sophie e Alessandro stavano parlano e le loro voci si sono sovrapposte in toni accesi e pensieri contrastanti.

L’ex corteggiatore di UeD sbotta: “Sto parlando io, se mi parli sopra mi rode il C! Parlo e mi parli sopra, non sei al centro dell’attenzione in questo momento, se ti sto sul C che ci stai a fare con me? Basta, falla finita!”.

La Codegoni ha però una reazione molto particolare, invece di calmare e sedare gli animi scoppia in una risata. Spostandosi in giardino la vippona si siede al fianco ad Alex Belli e continua nello sfottò contro Basciano, il quale prosegue con il suo monologo dando di matto:

“Non c’è un C**** da ridere, te le do veramente eh! La prossima volta che passo e ridi.. non fatemi perdere il controllo! Non sto scherzando! Ti lancio un peso! Questo è il rispetto?”.

Poi si volta verso Belli e lo minaccia di picchiarlo, prendendo a calci la sedia. Dopo questo gli autori hanno deciso di punire il concorrente. In puntata, durante la diretta, Alfonso Signorini fa sapere a Basciano che per lui ci sono delle sanzioni che lo aspettano, per via dei suoi comportamenti ritenuti decisamente un po’ troppo irruenti.

Alessandro Basciano: provvedimento disciplinare

“Alessandro ha avuto uno scatto di rabbia e violenza incontrollata ed ha palesemente disobbedito alle regole imposte dal Grande Fratello. Questa volta non possiamo passarci sopra. Il suo atteggiamento è inaccettabile. La tolleranza ha un limite. Il GF ha deciso che stasera andrai in nomination d’ufficio”. Il gieffino non è per niente d’accordo con questo provvedimento e non si sente nel torto.