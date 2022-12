Alessandro Basciano finisce in ospedale: la foto che ha fatto preoccupare i fan

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Alessandro Basciano che ha sollevato la preoccupazione sul web. Di recente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è finito in ospedale. A rivelarlo è stato lui stesso attraverso una foto pubblicata sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Attualmente Alessandro Basciano si trova sul letto d’ospedale. Il fidanzato di Sophie Codegoni ha pubblicato una foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram che lo ritrae in una struttura ospedaliera. Stando a quanto si apprende dalle parole scritte a corredo della didascalia, il ragazzo avrebbe subito un intervento chirurgico:

È andata.

A dimostrare questa ipotesi è anche il tag che lui stesso ha inserito all’interno della sua Instagram Stories. Infatti, l’immagine in questione riporta il tag di un medico chirurgo. Quest’ultimo si chiama Claudio ed è specializzato in chirurgia estetica e ricostruttiva ed esercita la sua professione sia a Roma che a Milano.

Attualmente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito alla questione. In ogni modo, numerosi sono stati i fan che si sono preoccupati per il futuro papà bis. Infatti, vedendo la foto di Basciano sul letto d’ospedale, alcuni utenti hanno iniziato a interrogarsi su cosa stesse succedendo e inutile dire che c’è stato un po’ di allarmismo. Per esempio un pagina Twitter ha scritto:

Ale così ci fai prendere un colpo.

Nonostante l’ex gieffino non abbia svelato cosa si celi dietro il suo ricovero in ospedale, la situazione sembra essere sotto controllo. Infatti, molto presto Alessandro potrà tornare attivo sui social e magari racconterà ai suoi follower cosa sia successo davvero. Nel frattempo, il ragazzo si sarà divertito guardando la diretta del Grande Fratello Vip in cui Alfonso Signorini ha svelato inconsapevolmente il nome della prima figlia con Sophie Codegoni.