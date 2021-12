Molti hanno notato che il nuovo entrato al GF Vip, Alessandro Basciano, nel corso della sua carriera televisiva ha cambiato dentatura. L’ex protagonista di Temptation Island, è passato dall’avere i denti larghi davanti, a sfoggiare un sorriso bianchissimo, dalla dentatura impeccabile. Alessandro è stato rinominato da Alex Belli “american smile”. Ovviamente il commento dell’attore appare più come una frecciatina al vetriolo.

Fonte studio GF Vip

Anche nel corso della stessa puntata di ieri sera, Alex, ha più volte attaccato il nuovo concorrente. Ma non solo, Belli riserva per lui parecchi pensieri pubblicati sui social. Uno degli ultimi è stato un Twitter che citava così: “Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’, sei un copia e incolla. E attenzione, le carte copiative non sono mai come gli originali”.

Ma tornando a noi, il sorriso è decisamente diverso. E non è solo Alex ad averlo notato, ma anche molti fans del GF Vip. Oggi si possono ammirare dei denti grandi, splendenti, perfetti: si è sicuramente messo delle faccette. Ma non è l’unica cosa a essere mutata nel tempo. Alessandro ha confidato di essersi sottoposto ad un intervento per correggere le orecchie “a sventola”.

Alessandro Basciano, si presenta al reality così

Genovese, classe 1989, imprenditore che si occupa di rivendita di automobili a Roma, ma, in alcune occasioni, ha anche lavorato in vari programmi TV e per la moda. Prima di arrivare a Uomini e Donne, Alessandro ha avuto una lunga relazione con Clementina Deriu. Dal loro amore è nato uno splendido bimbo di nome Nicolò. Nonostante la separazione, il rapporto tra i due è ottimale.

Fonte studio UeD/GF Vip

Approda a UeD nel 2019 per corteggiare Giulia Quattrociocche. Successivamente è stato uno dei tentatori di Temptation Island, dove ha messo in crisi la relazione d’amore tra Valeria Liberati e Ciavy. Si sa che nel passato sentimentale di Alessandro c’è stata una breve relazione con Erjona Sulejmani, conosciuta come ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili. La storia sarebbe finita per un presunto tradimento di lei.