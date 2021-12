Le puntate di UeD stanno regalando al pubblico dei colpi di scena inaspettati. La dama Ida Platano è evidentemente molto scossa in questi ultimi giorni. Non ha ancora dimenticato Diego Tavani. La loro frequentazione è terminata all’incirca un mese fa, ma questo non fa scemare l’attenzione su di loro.

Fonte studio UeD

Al centro dello studio di UeD tra la dama e il cavaliere va in scena un burrascoso confronto. Tavani come di consueto viene attaccato da tutti. Ma c’è una novità che solleva ancora una volta le polemiche. Diego sta cercando di andare avanti ed esce con la dama Elena, dopo aver tentato di riconquistare Ida: “Sono continuamente attaccato, che male c’è se faccio il mio percorso?”.

Niente di male, verissimo, ma Ida è in un mare di lacrime. Dopo diversi attacchi il cavaliere spiega: “Se in una donna non trovo la felicità, vado oltre, anche se sono stato innamorato”. Diego ha ormai perso le speranze di riconquistare la Platano. Ma la dama non è della stessa idea e interviene dicendo: “In un mese non ho ricevuto da parte sua neanche una chiamata, la storia è finita quando Diego si è fermato”.

Addirittura la dama racconta di aver incrociato Diego all’ingresso degli studi di registrazione e lui ha fatto finta di niente. Lo scontro prosegue tra botta e risposta. Una lite che fa scaricare ai due una serie di accuse l’uno contro l’altro. Poi Ida scoppia in lacrime: “Sei il peggiore di tutti, sei la delusione più grande”. Da queste ultime notizie non sembra ci sia nessun ritorno di fiamma.

Anzi si direbbe che la spaccatura sia sempre più profonda. Ida Platano è sempre più convinta di essere stata presa in giro, Diego continua a sostenere di non essere stato capito. Tutto un malinteso che di fatto però non trova la giusta strada. Non ci resta che attendere le novità delle prossime puntate.