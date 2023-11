Alessandro Basciano, lo sfogo contro Sophie Codegoni non è passato inosservato: “Mi chiedi 3mila euro di mantenimento”

Ancora una volta i nomi di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni stanno occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nelle ultime ore, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro la sua ex compagna che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Sembrava essere tornato il sereno tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ma una storia Instagram condivisa dal deejay qualche ora fa ha smentito tutti i rumors circolanti sulla coppia. Come già anticipato, l’ex gieffino ha condiviso alcune Instagram Story in cui si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la sua ex compagna.

Inutile dire che le parole del deejay non sono passate inosservate e stanno facendo il giro del web. Nel dettaglio, Alessandro Basciano ha reso pubblica la notizia secondo cui Sophie Codegoni gli avrebbe chiesto 3mila euro di mantenimento senza farle vedere la bambina. Queste sono state le sue parole a riguardo:

C’è chi pensa ai nuovi look e non rientrare a casa dalla propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere. Non scordate mai chi siete e da dove venite…

Ma non è finita qui. In seguito Alessandro Basciano ha condiviso un’altra storia commentata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip con queste parole:

Mi chiedi 3mila euro di mantenimento almeno fammi vedere la bambina.

Al momento Sophie Codegoni è rimasta in silenzio ed ha deciso di non rispondere, almeno per via social, alle parole del suo ex compagno. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.