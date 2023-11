Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ora parla Luzma Cabello: “Vi svelo tutta la verità”

La fine della storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è stato uno degli argomenti più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando a quanto emerso, pare che l’amore tra i due ex gieffini sia naufragato per via di un terzo incomodo. Si vocifera infatti che Basciano abbia tradito Sophie con Luzma Cabello.

Nonostante l’insistenza delle voci, Alessandro Basciano ha sempre smentito i rumors circolanti sul suo conto. Nelle scorse ore Luzma Cabello ha rotto il silenzio e si è esposta in merito a questa vicenda in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Di Più Tv’. Nel dettaglio, Luzma ha scritto una lunga lettera rivolta ad Alessandro Basciano pubblicata proprio sul noto giornale.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme. Io in realtà non ti avevo cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c’eri tu ad aspettarmi in aeroporto. Ci siamo abbracciati forte come non mai. La sera siamo andati a cena, c’era anche il tuo agente. Per avere un momento solo per noi mi hai chiesto di seguirti e, una volta soli, ci siamo dati un bacio appassionato tanto che non riuscivamo a staccare le nostre labbra per tornare al tavolo. Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore.