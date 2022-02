Alessandro Basciano, nuova lite con Sophie: “Non sto con una persona che non cucina per me”

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello Vip si nutre di continui alti e bassi. La coppia è tornata a discutere ieri sera per motivi legati alla spesa e al cucinare.

Alessandro ha criticato Sophie di non averle preparato la cena come promesso lamentandosi. La ragazza ha risposto piccata: “Va bene non cucinerò mai più niente visto che non ti ricordi. Cucinerò solo per me. Chi gli cucina? Perché dice che io non gli cucino niente da un mese? Sii obiettivo, io cucino sempre per te”.

“Io non sto con una persona che non cucina per me.” – la risposta di Alessandro Basciano con Sophie che ha proseguito dicendo: “Non cucinerò mai più niente. Io non ti cucinerò mai più niente“.

Poi nella notte è scoppiata un’altra discussione tra i due dopo che Sophie si era fermata a parlare con Delia e Antonio. “Sophie ma chi se ne frega di sti due. Non devi star lì ad incentivarli. Inizia a comportarti bene perché sinceramente anche queste cose qui non piacciono. Stasera mi hai fatto alzare. Oggi la litigata era sdrammatizzata se tu che sei andata oltre”.

Fonte: web

L’ex di Uomini e Donne ha proseguito facendo notare una mancanza di attenzione negli ultimi giorni da parte di Sophie.

“Sinceramente di stare con una persona che da due giorni non si comporta bene, preferisco starmene da solo. Quando ritornerai ad essere la persona dolce che da attenzioni che ho conosciuto. Quella che dimostra senza fare le sfide e le scommesse allora potremo riparlarne. Continua ad avere le tue ragioni nessuno ti vuole dire nulla. C’è qualcosa che non sta andando bene”.

Nonostante i litigi Alessandro ribadisce spesso che ama molto Sophie e anche fuori dalla casa intende proseguire la storia. Ma al tempo stesso appare molto esigente spronandola continuamente.