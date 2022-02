Lulù Selassiè e Delia litigano in cucina. Manuel guarda la diretta e commenta così

Riflettori puntati sulla litigata tra Lulù Selassiè e Delia Duran al GF Vip. Poco prima di cena, la principessa è stata chiamata a realizzare un dolce per lo sponsor.

Ma in cucina succede qualcosa che scatena una lite. Manila e Lulù arrivano in cucina e trovano Delia Duran intenta a preparare qualcosa per cena. La Selassié chiede alla sua coinquilina di farle spazio, ma i nervi sono tesi e basta poco per far esplodere la rabbia.

La semplice richiesta sembra essere stata presa come un vero affronto, di certo non gradito a Delia che, con aria stanca, dice alla principessa di aspettare per preparare il suo dolce. Si parte con toni pacati, ma che durano davvero molto poco.

Fonte studio GF Vip

Presto si comincia ad alzare la voce e le due gieffine danno inizio alla furiosa litigata. Nel contempo, Manuel Bortuzzo in collegamento commenta l’accaduto tramite diretta Instagram. Si può notare dalla clip Delia che ignora completamente la richiesta della Selassié di farle spazio e continua come se niente fosse a preparare la sua cena.

Dopo sguardi insistenti la Duran specifica: “Ho fame, aspetta. Fammi finire”. Poi la Duran perde le staffe di fronte all’insistenza di Lulù. La modella venezuelana comincia ad inveire contro la principessa che, nonostante tutto, continua a mantenere la calma. “Non c’è bisogno di alterarsi”, precisa la Selassiè.

“Io sono tranquilla sei tu che ti stai agitando”, aggiunge ancora Lulù Selassiè. La ragazza non capisce la motivazione dell’eccessivo nervosismo della sua coinquilina. “Ti ho semplicemente chiesto di liberare la cucina, se voglio mandare una persona a quel paese lo faccio direttamente” ribatte la principessa.

Manuel sta guardando la diretta mentre intrattiene i suoi followers dal suo profilo Instagram. Con la tv sincronizzata sul canale del GF VIP, Bortuzzo ascolta la discussione tra la sua fidanzata e la Duran. Commenta l’accaduto così: “Brava, se devi mandare a quel paese qualcuno fallo! Ma perché Delia non sta un po’ zitta? Non vedo l’ora che finisca sto cinema”.