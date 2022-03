Alessandro Basciano, racconta come gli autori del reality hanno comunicato della guerra in Ucraina e la sua reazione

Qualche settimana fa la produzione del GF Vip ha deciso di comunicare a tutti i concorrenti della guerra in Ucraina da parte della Russia. I primi ad apprendere la drammatica notizia sono stati Alessandro Basciano, Barù, Davide Silvestri e Giucas Casella.

I gieffini sono stati convocati in confessionale. Dopo di loro, sono state chiamate tutte le donne della casa, il tutto a poche ore dall’inizio della diretta della puntata. Intervistato da Casa Chi, Basciano racconta come sono andate le cose. Come la redazione ha comunicato la notizia del conflitto.

Alessandro racconta che viene comunicata l’invasione dei russi in Ucraina e dei primi bombardamenti già avvenuti, ma il tutto senza entrare nei dettagli. Apprendere la tragedia a poche ore dalla diretta ha gettato tutti nel panico.

Fonte studio GF Vip

I gieffini erano in difficoltà, non sapevano come far finta di niente per continuare la puntata. “Quel pomeriggio ci hanno chiamato in confessionale, prima gli uomini e poi le donne. Ci hanno detto che era scoppiata la guerra, ma che naturalmente non era esplosa da un giorno all’altro. Ci è stato detto che era una cosa che andava avanti da anni, ma ora hanno iniziato ad agire a livello militare”.

“Noi sul momento eravamo scioccati perché avevamo la puntata e non sapevamo con quale umore l’avremmo affrontata. Comunque è dura stare lì dentro, ti arriva una notizia bomba del genere e devi far finta di nulla. Poi devi intrattenere, ridere e parlare di discussioni per un lavaggio piatti e cose superflue, quindi il nostro umore non era dei migliori”.

L’ex gieffino racconta una grande confusione: i concorrenti non riuscivano a capire nemmeno le radici di questo conflitto. Difficile intuire la gravità di quello che sta succedendo, dentro una casa isolata dal mondo. Non sono state molte, infatti, le informazioni trapelate fino ai gieffini: nessuno aveva idea di come si fossero svolti gli attacchi né con quale intensità.

Tutti i concorrenti erano sconvolti, spiega Alessandro: “Siamo rimasti malissimo perché nel 2022 non sappiamo come possa essere successa una cosa del genere in Europa”. Ma, nonostante la gravità degli eventi, a nessuno dei gieffini è stata lasciata la possibilità di abbandonare la casa. La produzione del reality si è limitata ad informare sommariamente i vipponi sulle notizie che arrivano dal mondo al di fuori della casa, senza però entrare nel merito.