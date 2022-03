Mancano sempre meno puntate al termine di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip e fuori dalla casa più spiata d’Italia un ex gieffino ha deciso di scagliarsi contro Manila Nazzaro. Per la ex Miss Italia le ultime settimane all’interno del reality non sono state affatto facili tra discussioni, litigi ed eliminazioni.

La ex gieffina più volte si è scontrata con diversi coinquilini che non hanno approvato il suo modo di fare e i suoi atteggiamenti da ‘prima donna’. Nonostante questo però, ha riservare delle parole negative e piuttosto dure nei suoi confronti e l’ex gieffino Kabir Bedi.

Quest’ultimo ancora una volta è tornato a parlare della concorrente accusandola di essere una persona falsa, ipocrita ma soprattutto disperata. Parole pesanti che nel corso della giornata di ieri ha confermato e sottolineato all’interno dell’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Kabir Bedi non ha mai perdonato Manila per il comportamento avuto nei suoi confronti e ancora una volta ha spiegato di non aver affatto cambiato opinione su di lei. Durante l’intervista al settimanale di Alfonso Signorini, l’ex gieffino ha descritto la concorrente in modo negativo e inaspettato.

Grande Fratello Vip, Kabir Bedi contro Manila Nazzaro

Ancora una volta Kabir Bedi si è scagliato contro la gieffina con parole pesanti che riportano a galla gli scontri avvenuti nelle scorse settimane. Quest’ultimo infatti, ha affermato: “Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei sia disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento”.

“Se sono uscito per colpa nella nostra lite? È possibile. Lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei” prosegue Kabir al settimanale Chi.

Infine, lo stesso attore nonché ex concorrente del GF Vip 6 ha terminato dichiarando: “Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: ‘Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà’. E voglio chiudere senza un bacio”.