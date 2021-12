Alessandro Basciano, ve lo ricordate a Uomini e Donne? Totalmente trasformato

Alessandro Basciano è uno degli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso è stato scoppiettante. Nella casa è apparso subito in sintonia con gli altri coinquilini, legando particolarmente con Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Avvicinamento nei confronti della Sorge che ha scatenato la gelosia di Alex Belli.

L’attore l’ha attaccato sui social definendolo una sua brutta copia. Lui se ne sbatte ed ha ammesso in una recente diretta di essere attratto da entrambe le donne. Sophie più per un lato estetico, Soleil più per una sintonia mentale. Ma all’orizzonte si prospetta anche un litigio tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié: la ragazza ha infatti ‘tradito’ la coinquilina rivelando ad Alessandro le sue confidenze su di lui. Ma Sophie si è spinta anche oltre, facendo delle altre confessioni a Basciano e dormendo anche insieme a lui. Un atteggiamento che ha infastidito molto Jessica.

Fonte: web

Ovviamente questa esperienza non è la prima nel mondo dello spettacolo per Alessandro. L’anno scorso ha partecipato a Temptation Island dove si è avvicinato molto a Valeria, salvo poi uscire da single. Ma ben prima l’avevamo conosciuto a Uomini e Donne dove è stato uno dei corteggiatori di Giulia Quattrochiocche. Lui era stato molto criticato, durante il corteggiamento, per aver portato Giulia in piscina al secondo appuntamento. Purtroppo alla fine non è riuscito a fidanzarsi con l’ambita donna.

Durante quella prima esperienza era molto diverso da come lo stiamo vedendo attualmente al GF. Innanzitutto era biondo, mentre ora ha i capelli castani scuri. La bocca e così pure le orecchie appaiono diversi, sembrano essere cambiati. Che sia il frutto di qualche ritocchino estetico?

Nonostante tutto anche oggi appare sempre in perfetta forma e bellissimo.