Come tutti ben ricorderanno, Sophie Codegoni è stata una delle troniste più seguite di Uomini e Donne. Oggi la ragazza è sotto i riflettori delle cronache di gossip, perché protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo, di recente, perché Sophie finisse al centro delle attenzioni mediatiche.

Fonte studio GF Vip

Si torna a parlare del percorso di Sophie nel dating show di Maria De Filippi. La fine del suo trono, la vide uscire dagli studi con Matteo Ranieri. Dopo pochi giorni, i diretti interessati hanno rivelato, affidando le loro parole ai social, che la loro relazione era giunta al termine.

Ma una rivelazione ha riportato l’attenzione dei fans su questa vicenda. Alessandro Rosica, il 17 dicembre, ha commentato la diretta del GF Vip, parlando in particolar modo di Sophie. Alessandro fa un racconto inaspettato, su ciò che è successo proprio nel periodo che la ragazza ha trascorso a UeD. La tronista sembrerebbe aver preso in giro la redazione. Ma non solo, sembra essere stata addirittura radiata dal programma.

Sophie Codegoni: ecco cosa è emerso

La Codegoni ha fatto un lungo percorso nel dating show, concluso con la classica discesa dei petali rossi. La decisione della ragazza in quel momento è ricaduta su Matteo Ranieri. Ma la relazione è terminata ancora prima di essere vissuta.

L’influencer, dopo questa esperienza, prende una strada diversa e partecipa così ai provini del GF Vip. Alessandro Rosica, conosciuto come esperto di gossip, oggi dà una notizia scottante. Un retroscena sull’ex tronista. A detta sua, la gieffina sarebbe stata radiata dalla trasmissione.

Ecco alcuni dettagli sull’accaduto: ”Ricordiamo che è stata radiata da Uomini e Donne, radiata per avere preso in giro la redazione e tutti, perché mentre era con Matteo, si vedeva con altri’‘. Per quanto riguarda Matteo Ranieri, oggi il pubblico lo segue con passione. Il ragazzo è stato reclutato dalla stessa Maria De Filippi come nuovo tronista di UeD. Non ci resta che attendere ulteriori notizie sulla vicenda.