Alessandro Basciano si tatua il nome della figlia ma c’è un clamoroso errore

L'errore presente nel tatuaggio di Alessandro Basciano non passa in osservato al web

In occasione della nascita della sua seconda figlia, Celine Blue, Alessandro Basciano si è reso protagonista di un gesto speciale nei confronti della sua piccola. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pensato di tatuarsi il nome di sua figlia ma un piccolo errore non è passato in osservato agli utenti del web. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Alessandro Basciano è diventato papà per la seconda volta. La sua seconda figlia si chiama Celine Blue ed è nata dalla storia d’amore con Sophie Codegoni. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e poi hanno deciso di viversi l’amore al di fuori delle telecamere.

Nel corso delle ultime ore, l’ex gieffino ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae un nuovo tatuaggio. Nel dettaglio, si tratta del nome di sua figlia il quale è inciso sul petto, sotto una corona reale che aveva già tatuato. Tuttavia, i fan non hanno potuto fare a meno di notare un clamoroso errore.

Il dettaglio è stato notato dalla maggior parte del suoi seguaci. Pertanto, qualcuno ha lasciato questo commento sotto il post del futuro marito di Sophie Codegoni:

Quanti tatuaggi da mamma di due maschi basta Ale anche tua mamma l’aveva detto a verissimo poi il nome della tua piccolina è stato scritto male il nomi propri vanno scritti maiuscoli.

Dunque, l’errore presente nel tatuaggio di Alessandro Basciano sembra essere legato ad una lettera maiuscola mancante. Infatti, il secondo nome “Blue” dovrebbe essere scritto con l’iniziale maiuscola. Attualmente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione. Nelle prossime ore romperà il silenzio? Non ci resta che scoprirlo!