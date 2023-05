Sophie Codegoni accusata da Fabrizio Corona: “Si è fatta il filler mentre era incinta”

Dopo la nascita della sua primogenita Celine, Sophie Codegoni è finita nel mirino delle polemiche sui social. Questa volta, a scagliare pesanti accuse contro la modella è stato Fabrizio Corona. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il giorno venerdì 12 maggio 2023 è venuta al mondo la prima figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia nata al Grande Fratello Vip ha ricevuto numerosi complimenti da parte di alcuni personaggi televisivi tra cui troviamo anche Fabrizio Corona.

Oltre a fare gli auguri ai neo genitori, l’ex re dei paparazzi ha scagliato pesanti accuse contro l’influencer. Nel dettaglio, le ha rimproverato di aver fatto un ritocchino alle labbra durante la gravidanza:

Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet. Ma studiando le storie Ig abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un’iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici.

Successivamente, si è reso protagonista di una riflessione in merito all’ossessione sulla bellezza. Con la collaborazione del suo team, Corona ha voluto sottolineare come la ricerca costante della perfezione non ha limiti neanche quando si parla di salute fisica:

Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia (ovvero l’eccessiva preoccupazione per alcuni tratti fisici che vengono considerati difetti da migliorare, ndr), non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?

Sempre sul gruppo Telegram, qualche giorno fa, Fabrizio Corona aveva fatto una simile esternazione prendendo come punto di riferimento alcune foto di Diletta Leotta incinta al mare. Queste erano state le sue parole: