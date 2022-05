Alessandro Basciano Parla l'amico: "Si deve operare"

Alessandro Basciano è sparito. Il GF Vip 6 è terminato ormai da qualche tempo e gli ex gieffini sono tornati alle loro vite, riprendendo in mano i propri social e godendosi i frutti delle dure settimane di reclusione, in termini di fama. Eppure, per qualcuno di loro non è così ed è proprio dai social che questa notizia viene fuori.

Il protagonista delle attenzioni dei fans, infatti attualmente è Alessandro Basciano, che sembra essere assente dai social ormai da diversi giorni. Molti gli utenti che, preoccupati, hanno chiesto notizie dell’ex gieffino.

Dopo varie richieste finalmente le preoccupazioni dei fans hanno avuto una risposta grazie all’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha annunciato un momento delicato per Basciano. Il noto scrittore di cronaca rosa, infatti, è legato ad Alessandro da un profondo e viscerale rapporto d’amicizia che li vede molto uniti.

Tramite una Instagram Story, Venza ha comunicato agli utenti che l’assenza dell’ex gieffino dai social è dovuta al fatto che presto Basciano dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Amedeo Venza non ha dato ulteriori dettagli sulla natura del malessere di Alessandro. Si è limitato a mandare un caloroso in bocca al lupo al suo amico.

L’unico indizio fornito da Venza è questo: l’intervento che subirà Basciano viene descritto come “fastidioso”. L’ex volto di UeD, dal canto suo, ha scelto di mantenere il silenzio sulla questione. Proprio per questo non si hanno sue notizie da qualche tempo, suo suoi profili social.

Anche la fidanzata dell’ex gieffino, Sophie Codegoni, rispetta la privacy della sua dolce metà e, di conseguenza, preferisce non proferire parola. Quanto alla relazione tra Alessandro e Sophie, nata all’interno della casa del GF Vip, le cose sembrano procedere per il meglio.

Infatti, nonostante i più credessero che questa storia fosse nata più per un desiderio di visibilità che per un vero sentimento, i due sembrano molto affiatati. Infatti, sono bastate a separarli neppure le frecciatine di Fabrizio Corona e, come rivelano i diretti interessati, le cose nella coppia vanno a gonfie vele.