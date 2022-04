Jessica Selassié dopo il GF Vip sembra proseguire la sua vita da influencer nel migliore dei modi. La principessa dopo aver conquistato il primo posto vincendo inaspettatamente il reality condotto da Alfonso Signorini, è stata al centro di diversi gossip.

La vincitrice infatti, per diverse settimane ha proseguito e dimostrato il suo interessare per Barù che, in più occasioni ha sottolineato quanto tra di loro non possa nascere niente. Dopo alcuni botta e risposta per, Jessica sembra essersi già consolata con un altro ex gieffino che ha partecipato alla sua stessa edizione.

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, alcuni ex concorrenti del reality hanno deciso di organizzare una sorta di reunion. Come immortalano le varie storie Instagram, a questa ‘festa’ è scattato però un bacio davvero inaspettato che, ha lasciato i social senza parole.

Jessica Selassié sembra aver messo da parte la grande cotta presa negli ultimi mesi per il nipote di Della Gherardesca, dando vita ad un nuovo e succulento gossip. La principessa nonché vincitrice del reality si è mostrata all’interno dei social durante un bacio con Biagio D’Anelli.

Jessica Selassié dopo il GF Vip: scatta il bacio con D’Anelli

Alla festa milanese della scorsa notte erano presenti i due protagonisti del bacio ma anche Alex Belli, Valeria Marini, Clarissa Selassié, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Pierpaolo e Giacomo Urtis.

Il famoso opinionista di Canale 5 ha in più occasioni mostrato a tutti i suoi fan la serata che stava trascorrendo tra risate e divertimento. All’interno dei video caricati dallo stesso Biagio si è fin da subito visto un certo feeling con Jessica Selassié che, all’interno della casa non è mai saltato fuori.

In un primo momento nelle sue storie D’Anelli si è mostrato mentre scherzava e rideva con la vincitrice fino a quando, ha stupito i social con una video mentre baciava sulle labbra Jessica con un sottofondo davvero romantico.

Sembrerebbe trattarsi di un vero e proprio bacio che ha lasciato tutti gli utenti social molto sorpresi e poco felici. Nonostante questo, tra di loro sembra esserci semplicemente una bellissima amicizia nata tra le telecamere del reality e che sembra proseguire anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.