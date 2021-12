Alessandro Basciano è da poco entrato nella casa del Grande Fratello VIP, il ragazzo ha già scombussolato gli equilibri soprattutto tra le donne. L’ex volto di Uomini e Donne sembra essere infatti conteso tra Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Jessica Selassié.

A poche settimane dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, il ragazzo è stato colpito da un grave lutto. A Natale è stato contattato dagli autori che gli hanno dato l’opportunità di parlare con la mamma che gli ha spiegato che il nonno non ce l’ha fatta.

Ricevuta la notizia Alessandro Basciano era scosso, ma poco dopo ha parlato con i coinquilini raccontando com’è morto il nonno.

Cos’aveva? Raga il fatto è che lui aveva già una malattia. Mi spiace più che altro per mia nonna, loro stavano insieme da quando erano ragazzini. Infatti adesso mi hanno fatto parlare con mia madre e sta malissimo, l’ho capito al telefono. Mi ha detto di stare tranquillo qui, però ho compreso. Me l’hanno detto adesso, ma è successo ieri pomeriggio. Cosa posso fare? Come dice Carmen purtroppo non potrei fare molto anche fuori. Il fatto è che prima o poi sarebbe successo, lui non stava affatto bene per questo se n’è andato.

Alessandro Basciano ha fatto sapere che l’uomo era in una struttura e a causa del Covid-19 non lo vedeva da un anno, ha poi concluso:

Io so che ha smesso di soffrire, ha fatto un percorso complicato. Lui non stava bene da tanto tempo. Per quello è una cosa che sarebbe accaduta prima o poi sicuro. Ok che ha smesso di soffrire, però è il momento… sono qui dentro. La morte mi mette sempre con le spalle al muro. Era due annetti che stava così, si era bloccato tutto. Non era giovanissimo aveva 88 anni. Stava soffrendo, l’ultima volta che l’ho visto non lo riconoscevamo neanche. Il problema rimane a noi, non a chi se ne va. Però ti dico che per lui forse è meglio così. Stava soffrendo troppo a livello fisico, non se lo meritava. Era in uno stato pessimo.