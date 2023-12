Alessandro Basciano una furia con Sophie Codegoni: lo sfogo non è passato inosservato

Nel corso delle ultime ore il nome di Alessandro Basciano è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex protagonista del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad uno sfogo contro Sophie Codegoni e contro alcuni giornalisti che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alessandro Basciano una vera e propria furia contro Sophie Codegoni e contro i giornalisti. Tuttto è iniziato quando è stata pubblicata la notizia di una presunta frequentazione tra Sophie e Mirko Brunetti e in tutto ciò i giornalisti che hanno lanciato il rumor avrebbero anche fatto il nome della piccola Celine Blue. Queste sono state le parole di Basciano a riguardo:

Vorrei dire ai Signori “giornalisti” da 4 soldi di casa chi … complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo se volete ve lo metto io Rai yo-yo perché forse è l’unica cosa che potete fare e parlare di cartoni animati… bravi avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia.

E, continuando con il suo discorso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Ma la mia domanda è come mai quando incontri queste pecore tali fanno e quando invece fanno il circo che reputano un lavoro sparano una marca di minc***te? Ma soprattutto c’é qualcuno che li paga? Comunque potreste aprire un agenzia matrimoniale o far resuscitare il programma Stranamore o Colpo di fulmine, bravi ‘giornalisti.

Al momento i diretti interessati sono rimasti in silenzio e hanno deciso di non commentare le parole rilasciare da Alessandro Basciano. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se questa vicenda avrà ulteriori sviluppi.